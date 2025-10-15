Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданий

Этой осенью началось строительство 45 зданий в Шуше.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

По его словам, здания будут сданы в эксплуатацию в начале 2027 года: "До настоящего времени в Шушу переехали 1 411 человек (380 семей)".