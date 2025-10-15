Aydın Kərimov: "Şuşada daha 45 binanın tikintisinə başlanılıb"
İnfrastruktur
- 15 oktyabr, 2025
- 11:05
Bu ilin payızından Şuşada 45 binanın tikintisinə başlanılıb.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, binalar 2027-ci ilin əvvəlində təhvil veriləcək: "İndiyə qədər 1 411 nəfər, yəni 380 ailə Şuşaya köçüb".
