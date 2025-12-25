İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Elm və təhsil
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:30
    Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq

    2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq, 2 peşə təhsili müəssisəsində isə əsaslı təmir işləri aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Səbuhi Rzayev Tələbə Təhsil Krediti Fondunun 4 illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş hesabat tədbirində deyib.

    O bildirib ki, peşə təhsilində əsas problemlərdən biri olan infrastruktur məsələsi artıq öz həllini tapmaqdadır:

    "Bu səbəbdən düşünürəm ki, peşə təhsili alan və təhsilə yeni cəlb olunan, daha doğrusu, kredit mexanizmlərindən yararlanan tələbələrin sayı artacaq".

    Təhsil Peşə təhsili kredit

