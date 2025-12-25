Şöbə müdiri: 2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq
Elm və təhsil
- 25 dekabr, 2025
- 11:30
2030-cu ilə qədər 21 peşə təhsili müəssisəsi yenidən qurulacaq, 2 peşə təhsili müəssisəsində isə əsaslı təmir işləri aparılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Səbuhi Rzayev Tələbə Təhsil Krediti Fondunun 4 illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş hesabat tədbirində deyib.
O bildirib ki, peşə təhsilində əsas problemlərdən biri olan infrastruktur məsələsi artıq öz həllini tapmaqdadır:
"Bu səbəbdən düşünürəm ki, peşə təhsili alan və təhsilə yeni cəlb olunan, daha doğrusu, kredit mexanizmlərindən yararlanan tələbələrin sayı artacaq".
