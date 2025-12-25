Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb
Region
- 25 dekabr, 2025
- 11:28
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin son 24 saat ərzində Xarkov vilayətinə hücumları nəticəsində 1 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.
"Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin mətbuat xidməti sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
"Dörd yanğın söndürüblər. Hadisə yerlərində pirotexniklər, tibb işçiləri və xilasedicilər işləyiblər. Axşam saatlarında Xarkova atəş nəticəsində Şevçenko rayonunda bir obyekt yanıb, bir nəfər xəsarət alıb", - məlumatda qeyd edilib.
Qeyd edilib ki, daha bir yanğın zərbə dronunun anbar binasına düşməsindən sonra baş verib. Yanğın tez bir zamanda söndürülüb.
Son xəbərlər
12:13
Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıbElm və təhsil
12:11
Çin Azərbaycanın beynəlxalq arenada fəal iştirakını alqışlayırXarici siyasət
12:10
BTQ: Siqh fəalları və SFJ üzvləri Hindistan hökumətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçiribXarici siyasət
12:06
Səfir: Çin Naxçıvanın 216 məktəbini avadanlıqla təmin edibXarici siyasət
12:06
Sumqayıtda 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
12:04
"Azexport" vasitəsilə 763 ədəd sərbəst satış sertifikatı təqdim edilibBiznes
12:01
Foto
Video
Bakı aeroportunda təyyarə qəzasında həlak olmuş şəxslərin xatirəsi yad edilibİnfrastruktur
11:55
Azərbaycan boksçuları 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 231 medal qazanıblarFərdi
11:51