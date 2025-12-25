В Харьковской области в результате обстрелов один человек погиб, 14 пострадали
В регионе
- 25 декабря, 2025
- 11:08
В результате атак ВС РФ в Харьковский области в течение последних суток погиб один человек, еще 14 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в соцсетях.
"Спасатели ГСЧС ликвидировали четыре пожара... На местах работали подразделения ГСЧС - пиротехники, медики и офицеры-спасатели. Вечером в Харькове из-за обстрела загорелся объект в Шевченковском районе, пострадал один человек. Ночью 25 декабря удар УАБ вызвал возгорание складского помещения гражданского предприятия в Дергачах - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Еще один пожар произошел после попадания ударного дрона в складское здание в селе Башиловка Близнюковской громады. Возгорание быстро ликвидировали.
