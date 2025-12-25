Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Харьковской области в результате обстрелов один человек погиб, 14 пострадали

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 11:08
    В Харьковской области в результате обстрелов один человек погиб, 14 пострадали

    В результате атак ВС РФ в Харьковский области в течение последних суток погиб один человек, еще 14 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в соцсетях.

    "Спасатели ГСЧС ликвидировали четыре пожара... На местах работали подразделения ГСЧС - пиротехники, медики и офицеры-спасатели. Вечером в Харькове из-за обстрела загорелся объект в Шевченковском районе, пострадал один человек. Ночью 25 декабря удар УАБ вызвал возгорание складского помещения гражданского предприятия в Дергачах - без пострадавших", - говорится в сообщении.

    Еще один пожар произошел после попадания ударного дрона в складское здание в селе Башиловка Близнюковской громады. Возгорание быстро ликвидировали.

    Украина Харьковская область атака дронами
    Лента новостей