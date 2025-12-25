"Səbail"in baş məşqçisi: "Heyətdə ciddi dəyişikliklər olacaq, hər mövqeyə futbolçu cəlb edəcəyik"
- 25 dekabr, 2025
- 11:42
Qış fasiləsində Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Səbail"in heyətində ciddi dəyişikliklər olacaq.
Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Adil Şükürov deyib.
"Heyətdə ciddi dəyişikliklər olacaq. Hər mövqeyə yeni və yerli futbolçular cəlb etmək istəyirik. I Liqada tam başqa futbol oynanılır. Premyer Liqadan fərqlidir. Qarşıya Premyer Liqaya vəsiqə qazanmaq hədəfi qoyulub. Bu məqsəd üçün futbolçular cəlb edəcəyik və bütün gücümüzü ortaya qoyacağıq".
O, çempionatın ikinci yarısına kökləndiklərini bildirib:
"Cəmi 20 gündür "Səbail"dəyəm. Komanda barədə nəsə danışmağın hələ tez olduğunu düşünürəm. Kollektivi qış fasiləsində həm taktiki, həm də psixoloji yöndə hazırlayacağıq. İstəklərimizi futbolçulara çatdıracağıq. Özümüzü tam şəkildə çempionatın ikinci yarısına kökləmişik. Qısa müddətdə çatışmazlıqların üzərində çalışıb, komandanın durumunu yaxşılaşdırmaq istəyirik".
Qeyd edək ki, "Səbail" klubu hazırda turnir cədvəlində 22 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.