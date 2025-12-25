İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "Səbail"in baş məşqçisi: "Heyətdə ciddi dəyişikliklər olacaq, hər mövqeyə futbolçu cəlb edəcəyik"

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:42
    Səbailin baş məşqçisi: Heyətdə ciddi dəyişikliklər olacaq, hər mövqeyə futbolçu cəlb edəcəyik

    Qış fasiləsində Azərbaycanın I Liqa təmsilçisi "Səbail"in heyətində ciddi dəyişikliklər olacaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Adil Şükürov deyib.

    "Heyətdə ciddi dəyişikliklər olacaq. Hər mövqeyə yeni və yerli futbolçular cəlb etmək istəyirik. I Liqada tam başqa futbol oynanılır. Premyer Liqadan fərqlidir. Qarşıya Premyer Liqaya vəsiqə qazanmaq hədəfi qoyulub. Bu məqsəd üçün futbolçular cəlb edəcəyik və bütün gücümüzü ortaya qoyacağıq".

    O, çempionatın ikinci yarısına kökləndiklərini bildirib:

    "Cəmi 20 gündür "Səbail"dəyəm. Komanda barədə nəsə danışmağın hələ tez olduğunu düşünürəm. Kollektivi qış fasiləsində həm taktiki, həm də psixoloji yöndə hazırlayacağıq. İstəklərimizi futbolçulara çatdıracağıq. Özümüzü tam şəkildə çempionatın ikinci yarısına kökləmişik. Qısa müddətdə çatışmazlıqların üzərində çalışıb, komandanın durumunu yaxşılaşdırmaq istəyirik".

    Qeyd edək ki, "Səbail" klubu hazırda turnir cədvəlində 22 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.

    Adil Şükürov "Səbail" klubu Misli Premyer Liqası heyətdə ciddi dəyişikliklər Azərbaycan I Liqası

    Son xəbərlər

    12:13

    Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    12:11

    Çin Azərbaycanın beynəlxalq arenada fəal iştirakını alqışlayır

    Xarici siyasət
    12:10

    BTQ: Siqh fəalları və SFJ üzvləri Hindistan hökumətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirib

    Xarici siyasət
    12:06

    Səfir: Çin Naxçıvanın 216 məktəbini avadanlıqla təmin edib

    Xarici siyasət
    12:06

    Sumqayıtda 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    12:04

    "Azexport" vasitəsilə 763 ədəd sərbəst satış sertifikatı təqdim edilib

    Biznes
    12:01
    Foto
    Video

    Bakı aeroportunda təyyarə qəzasında həlak olmuş şəxslərin xatirəsi yad edilib

    İnfrastruktur
    11:55

    Azərbaycan boksçuları 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 231 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:51

    Çin səfiri: Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi tarixi rekord qıracaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti