    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:45
    Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 17 %-dən çox artıb

    Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycanın bank sektorunun aktivləri 58 milyard 748,6 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 17,1 % çoxdur.

    Bankların aktivlərinin 27 milyard 919,7 milyon manatını müştərilərə verilmiş xalis kreditlər təşkil edib. Son 1 ildə sektorun kredit portfeli 8,4 % böyüyüb, kreditlərin aktivlərdəki payı isə 51,4 %-dən 47,5 %-ə düşüb.

    Hesabat dövründə bank sektorunun öhdəlikləri 18 % artaraq 51 milyard 517,4 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 5,7 % artaraq 37 milyard 202 milyon manata çatıb. Bunun 15 milyard 847,7 milyon manatı fiziki, 21 milyard 354,3 milyon manatı isə hüquqi şəxslərin depozitləridir. İl ərzində əhalinin banklardakı vəsaitləri 14,3 %, şirkətlərin banklardakı vəsaitləri isə 0,1 % artıb.

    Son 1 ildə bankların Azərbaycan Mərkəzi Bankı qarşısında öhdəliyi isə 7 dəfə azalaraq 0,5 milyon manat olub.

    Sektorun balans kapitalı isə 11,2 % artaraq 7 milyard 231,1 milyon manat təşkil edib.

