Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 17,1%

На 1 декабря текущего года активы банковского сектора Азербайджана составили 58 млрд 748,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 17,1% больше, чем на 1 декабря прошлого года.

Из них чистые кредиты клиентам составили 27 млрд 919,7 млн манатов. За год кредитный портфель сектора вырос на 8,4%, а доля кредитов в активах снизилась с 51,4% до 47,5%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 18%, до 51 млрд 517,4 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 5,7%, до 37 млрд 202 млн манатов. 15 млрд 847,7 млн манатов из них составляют депозиты физических лиц, а 21 млрд 354,3 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 14,3%, а средства компаний - на 0,1%.

За последний год обязательства банков перед ЦБА сократились в 7 раз, до 0,5 млн манатов.

Уставный капитал сектора увеличился на 11,2%, составив 7 млрд 231,1 млн манатов.