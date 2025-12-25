İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Səfir: Bu il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar olub

    Digər
    • 25 dekabr, 2025
    • 11:35
    Səfir: Bu il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar olub

    2025-ci il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün həqiqətən də məhsuldar olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilin yekunlarına həsr olunmuş brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, il ərzində Bakı və Pekin arasında qarşılıqlı əlaqələr fasiləsiz inkişaf və əhəmiyyətli nəticələrlə xarakterizə olunub.

    Məlumat yenilənir...

    Çin Azərbaycan Lu Mey
    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений
    Lu Mei: Outgoing year fruitful for Chinese-Azerbaijani relations

