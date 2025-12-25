Səfir: Bu il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar olub
Digər
- 25 dekabr, 2025
- 11:35
2025-ci il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün həqiqətən də məhsuldar olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilin yekunlarına həsr olunmuş brifinqdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, il ərzində Bakı və Pekin arasında qarşılıqlı əlaqələr fasiləsiz inkişaf və əhəmiyyətli nəticələrlə xarakterizə olunub.
Məlumat yenilənir...
Son xəbərlər
12:13
Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıbElm və təhsil
12:11
Çin Azərbaycanın beynəlxalq arenada fəal iştirakını alqışlayırXarici siyasət
12:10
BTQ: Siqh fəalları və SFJ üzvləri Hindistan hökumətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçiribXarici siyasət
12:06
Səfir: Çin Naxçıvanın 216 məktəbini avadanlıqla təmin edibXarici siyasət
12:06
Sumqayıtda 1000 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaqEnergetika
12:04
"Azexport" vasitəsilə 763 ədəd sərbəst satış sertifikatı təqdim edilibBiznes
12:01
Foto
Video
Bakı aeroportunda təyyarə qəzasında həlak olmuş şəxslərin xatirəsi yad edilibİnfrastruktur
11:55
Azərbaycan boksçuları 2025-ci ildə beynəlxalq yarışlarda 231 medal qazanıblarFərdi
11:51