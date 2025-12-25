Efiopiya səfiri: Azərbaycandan sənaye maşınları, neft məhsulları və kənd təsərrüfatı texnologiyaları idxalı üçün potensial var
Xarici siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 18:45
Azərbaycandan sənaye maşınları, neft məhsulları və kənd təsərrüfatı texnologiyaları idxal etmək üçün güclü potensial mövcuddur.
Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna müsahibəsində iqamətgahı Ankara yerləşən Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Azərbaycan üzrə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adem Muhammed Mahmud deyib.
O qeyd edib ki, Efiopiya isə, öz növbəsində, qəhvə, süd məhsulları, küncüt, ədviyyat və digər kənd təsərrüfatı məhsulları kimi yüksək keyfiyyətli məhsullar təklif edir:
"Bu sahələr artıq Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunub və iqtisadi mübadilənin genişləndirilməsində açıq qarşılıqlı maraqla dəstəklənir".
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
