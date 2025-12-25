Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана
Внешняя политика
- 25 декабря, 2025
- 19:07
Эфиопия заинтересована в наращивании импорта нефтепродуктов, сельскохозяйственных технологий и промышленных машин из Азербайджана.
Об этом в интервью турецкому бюро Report сказал посол Эфиопии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Адем Мухаммед Махмуд.
Он отметил, что Эфиопия, в свою очередь, предлагает высококачественные продукты, такие как кофе, молочные продукты, кунжут, специи и другую аграрную продукцию:
"Представители двух стран уже обсуждали данный вопрос. Обе стороны выразили интерес к расширению товарооборота".
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться здесь.

