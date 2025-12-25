Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 19:07
    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Эфиопия заинтересована в наращивании импорта нефтепродуктов, сельскохозяйственных технологий и промышленных машин из Азербайджана.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report сказал посол Эфиопии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Адем Мухаммед Махмуд.

    Он отметил, что Эфиопия, в свою очередь, предлагает высококачественные продукты, такие как кофе, молочные продукты, кунжут, специи и другую аграрную продукцию:

    "Представители двух стран уже обсуждали данный вопрос. Обе стороны выразили интерес к расширению товарооборота".

    С полным текстом интервью вы можете ознакомиться здесь.

    посол Эфиопии товароборот Азербайджан кофе нефтепродукты
    Efiopiya səfiri: Azərbaycandan sənaye maşınları, neft məhsulları və kənd təsərrüfatı texnologiyaları idxalı üçün potensial var

    Последние новости

    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    18:25

    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Внутренняя политика
    18:23
    Видео

    Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

    Армия
    18:23

    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    В регионе
    18:20

    Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

    Внешняя политика
    18:17

    Скорректирован бюджет Фонда ОМС на 2025 год

    Внутренняя политика
    Лента новостей