Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

Эфиопия заинтересована в наращивании импорта нефтепродуктов, сельскохозяйственных технологий и промышленных машин из Азербайджана.

Об этом в интервью турецкому бюро Report сказал посол Эфиопии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Адем Мухаммед Махмуд.

Он отметил, что Эфиопия, в свою очередь, предлагает высококачественные продукты, такие как кофе, молочные продукты, кунжут, специи и другую аграрную продукцию:

"Представители двух стран уже обсуждали данный вопрос. Обе стороны выразили интерес к расширению товарооборота".

