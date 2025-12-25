Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений
Внешняя политика
- 25 декабря, 2025
- 11:22
2025 год стал по-настоящему плодотворным для китайско-азербайджанских отношений.
Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.
По ее словам, взаимодействие между Баку и Пекином в течение года характеризовалось непрерывным прогрессом и ощутимыми результатами.
Новость обновляется
Последние новости
11:32
Таджикистан требует от "Талибана" извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:30
В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенокПроисшествия
11:30
Посол Китая: Товарооборот с Азербайджаном побьет исторический рекордВнешняя политика
11:22
Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношенийВнешняя политика
11:21
Фото
Владанка Андреева: Азербайджан и ООН достигли важных результатов по проектам для беженцевВнешняя политика
11:17
Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновыхВ регионе
11:15
Видео
Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильностьМультимедиа
11:13
ЦАХАЛ ударил по востоку ЛиванаДругие страны
11:12