    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 11:22
    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    2025 год стал по-настоящему плодотворным для китайско-азербайджанских отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    По ее словам, взаимодействие между Баку и Пекином в течение года характеризовалось непрерывным прогрессом и ощутимыми результатами.

    Новость обновляется

    Лу Мэй посол Китай
    Səfir: Bu il Çin-Azərbaycan münasibətləri üçün məhsuldar olub
    Lu Mei: Outgoing year fruitful for Chinese-Azerbaijani relations

    Лента новостей