Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

2025 год стал по-настоящему плодотворным для китайско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

По ее словам, взаимодействие между Баку и Пекином в течение года характеризовалось непрерывным прогрессом и ощутимыми результатами.

