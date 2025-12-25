"Turan Tovuz"un Türkiyəyə yola düşəcəyi tarix müəyyənləşib
Futbol
- 25 dekabr, 2025
- 18:13
"Turan Tovuz" qış təlim-məşq toplanışı üçün Türkiyəyə yanvarın 4-də yola düşəcək.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, komanda Antalyanın Belek bölgəsində məskunlaşacaq.
Türkiyə toplanışı yanvarın 18-dək davam edəcək. Baş məşqçi Kurban Berdıyev toplanışda 2 yoxlama görüşündə komandanı sınaqdan keçirəcək.
Rəqiblərin adları və oyunların tarixləri barədə əlavə məlumat veriləcək.
