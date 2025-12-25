İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Zaur Mikayılov Masallıda vətəndaşlarla görüşüb

    İnfrastruktur
    • 25 dekabr, 2025
    • 18:07
    Zaur Mikayılov Masallıda vətəndaşlarla görüşüb

    Bu gün Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılov Masallı rayonunda vətəndaşlarla görüşüb.

    "Report" ADSEA-ya istinadən xəbər verir ki, rayonda yerləşən Viləşçay su anbarının inzibati binasında Masallı, Yardımlı və digər rayonlardan olan vətəndaşların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxıb.

    Daha sonra Z. Mikayılov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Müraciətlər əsasən əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, suvarma kanallarının beton üzlüyə alınması, yeni subartezian quyularının qazılması, təmiri, içməli su təchizatının və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.

    ADSEA Masallı Zaur Mikayılov

    Son xəbərlər

    18:13

    "Turan Tovuz"un Türkiyəyə yola düşəcəyi tarix müəyyənləşib

    Futbol
    18:12

    Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin aviaqəzası ilə bağlı istintaqın başa çatma müddəti barədə məlumat yayıb

    Hadisə
    18:07
    Foto

    Zaur Mikayılov Masallıda vətəndaşlarla görüşüb

    İnfrastruktur
    18:07

    Daxili qoşunların komandanını Prezident vəzifəyə təyin edəcək

    Daxili siyasət
    18:04

    Azərbaycan QHT-ləri ABŞ Prezidenti Donald Trampa Açıq Məktub yazıb

    Xarici siyasət
    18:03
    Foto

    Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edib

    Fərdi
    17:58

    Sabah Sabunçu və Xətai rayonlarında qaz olmayacaq

    Energetika
    17:55
    Video

    İtaliyalı məzuna Azərbaycan HDQ komandanı adından "Dənizçi kortiki" hədiyyə olunub

    Hərbi
    17:53

    Prezident "Daxili qoşunlar haqqında" qanunu təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti