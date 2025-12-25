İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İsrail Livanda SEPAH-ın yüksək rütbəli komandirini məhv edib

    Digər ölkələr
    • 25 dekabr, 2025
    • 18:56
    İsrail Livanda SEPAH-ın yüksək rütbəli komandirini məhv edib

    İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) Livana zərbə nəticəsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) yüksək rütbəli komandirinin məhv edildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ordunun mətbuat xidməti "X" hesabında məlumat yayıb.

    "Bu gün Livanın Nabatiya rayonunda IDF və ŞABAK son illərdə Suriya-Livan istiqamətində İsrailə qarşı planların hazırlanmasında və təşviqində iştirak edən SEPAH-ın əsas döyüşçülərindən biri Hüseyn Mahmud Marşad əl-Coharini məhv edib", - məlumatda deyilir.

    Qeyd olunur ki, o, SEPAH-ın xarici əməliyyatlarının planlaşdırılması və koordinasiyasına görə məsul olan "840-cı bölmə"nin tərkibində fəaliyyət göstərib.

    İsrail Livan SEPAH
