Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате удара по Ливану.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсети Х.

"Ранее сегодня в ливанском районе Набатия ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Хусейна Махмуда Маршада аль-Джохари - одного из ключевых боевиков КСИР, который в последние годы участвовал в разработке и продвижении планов против Израиля на сирийско-ливанском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он действовал в составе оперативного "Подразделения 840", которое отвечает за планирование и координацию зарубежных операций КСИР.