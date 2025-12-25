Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 18:48
    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате удара по Ливану.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсети Х.

    "Ранее сегодня в ливанском районе Набатия ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Хусейна Махмуда Маршада аль-Джохари - одного из ключевых боевиков КСИР, который в последние годы участвовал в разработке и продвижении планов против Израиля на сирийско-ливанском направлении", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что он действовал в составе оперативного "Подразделения 840", которое отвечает за планирование и координацию зарубежных операций КСИР.

    Израиль ЦАХАЛ КСИР Ливан Иран ШАБАК
    İsrail Livanda SEPAH-ın yüksək rütbəli komandirini məhv edib

    Последние новости

    19:07

    Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из Азербайджана

    Внешняя политика
    18:48

    Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане

    Другие страны
    18:42

    Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимость

    Финансы
    18:27

    В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажиров

    Инфраструктура
    18:25

    В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президент

    Внутренняя политика
    18:23
    Видео

    Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

    Армия
    18:23

    Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границе

    В регионе
    18:20

    Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу

    Внешняя политика
    18:17

    Скорректирован бюджет Фонда ОМС на 2025 год

    Внутренняя политика
    Лента новостей