Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в Ливане
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 18:48
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате удара по Ливану.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в соцсети Х.
"Ранее сегодня в ливанском районе Набатия ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали Хусейна Махмуда Маршада аль-Джохари - одного из ключевых боевиков КСИР, который в последние годы участвовал в разработке и продвижении планов против Израиля на сирийско-ливанском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он действовал в составе оперативного "Подразделения 840", которое отвечает за планирование и координацию зарубежных операций КСИР.
