"Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilir
- 25 dekabr, 2025
- 11:33
"Euronews" telekanalı Azərbaycanın paytaxtı Bakının mikromobillikyönümlü şəhərə çevrilməsinə həsr olunmuş reportaj hazırlayıb.
"Report"un məlumatına görə, materialda Bakıda şəhər mühitinin innovasiyası üzrə atılan addımlar nəzərdən keçirilib.
"Əgər şəhər gələcəkdə dayanıqlı olmaq istəyirsə, o, bu məsələni mobillik vasitəsilə həll etməlidir. Dünya şəhərləri insanların hərəkət tərzini yenidən nəzərdən keçirərkən, Bakı küçələrini, nəqliyyat sistemlərini və ictimai məkanlarını "ağıllı" və ekoloji baxımdan təmiz şəhər mobilliyinə keçid strategiyası çərçivəsində transformasiya edir", - telekanal qeyd edib.
Materialda xüsusilə vurğulanıb ki, son illərdə genişmiqyaslı şəhər dəyişiklikləri müşahidə edilir: "Avtomobilyönümlü şəhərdən insanyönümlü şəhərə".
"Başa düşürük ki, təkcə mikromobillik və piyada infrastrukturunun inkişafı kifayət deyil. Bizim əsas ideyamız ictimai nəqliyyat sistemini modernləşdirmək və onu şəxsi avtomobili olmayan insanlar üçün daha əlçatan etməkdir. Bununla onlar təyinat yerinə rahat çata bilərlər", - telekanal Azərbaycanın Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin nəqliyyat planlanması departamentinin rəhbəri Fuad Cəfərlinin sözlərini sitat gətirib.
Onun sözlərinə görə, hökumət avtobusların fəaliyyət sistemini təkmilləşdirməyi, onu daha təhlükəsiz və ekoloji cəhətdən təmiz etməyi, həmçinin hər il elektrik enerjisi və sıxılmış təbii qazla işləyən 400 yeni ekoloji avtobus əlavə etməyi planlaşdırır.
Telekanal, həmçinin ictimai velosipedlər və elektrikli skuterlər kimi mikromobil nəqliyyat vasitələrinin artan rolunu qeyd edib. Şəhərdə çox sayda velosiped yollarının və ictimai velosiped dayanacaqlarının meydana gəlməsinə xüsusi diqqət yetirilib.
"Növbəti il Bakının Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) ev sahibliyi edəcəyini nəzərə alaraq şəhərin mobilliyə yanaşması nəqliyyatın daha rahat və dayanıqlı şəhərlər yaratmaqda necə mərkəzi elementə çevrildiyini göstərir", - "Euronews" vurğulayıb.