Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Мультимедиа
    • 25 декабря, 2025
    • 11:15
    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный трансформации столицы Азербайджана Баку в город, ориентированный на микромобильность.

    Как передает Report, в материале были рассмотрены шаги, предпринятые Азербайджаном по инновации городской среды в Баку.

    "Если город хочет быть устойчивым в будущем, он должен решать эту задачу через мобильность. Пока города по всему миру пересматривают способы передвижения людей, Баку трансформирует свои улицы, транспортные системы и общественные пространства в рамках более широкой стратегии перехода к "умной" и экологически чистой городской мобильности", - отмечает телеканал.

    В материале особо отмечается, что в последние годы наблюдаются масштабные городские преобразования: "от города, ориентированного на автомобили, к городу, ориентированному на человека".

    "Мы понимаем, что одной лишь микромобильности и развития пешеходной инфраструктуры недостаточно. Наша главная идея - модернизировать систему общественного транспорта и сделать ее более доступной для людей, не имеющих личного автомобиля, чтобы они могли удобно добираться до места назначения", - цитирует телеканал слова главы департамента транспортного планирования Агентства наземного транспорта Азербайджана Фуада Джафарли.

    По его словам, правительство рассчитывает улучшить систему работы автобусов, сделав ее более безопасной и экологичной, и ежегодно добавляя по 400 новых экологичных автобусов работающих на электричестве и сжатом природном газе.

    Телеканал также отмечает возросшую роль микромобильного транспорта, такие как общественные велосипеды и электроскутеры. Особое внимание было уделено появлению большого количества велодорожек в городе, и стоянок общественных велосипедов.

    "С учетом того, что в следующем году Баку примет Всемирный открытый форум, подход города к мобильности показывает, как транспорт становится центральным элементом в создании более комфортных и устойчивых городов", - заключает Euronews.

    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Euronews Баку микромобильность общественный транспорт велодорожки модернизацция города электроскутеры велосипеды электробусы
    Видео
    "Euronews": Bakı mikromobilliyə yönəlmiş şəhərə çevrilir

    Последние новости

    11:32

    Таджикистан требует от "Талибана" извиниться за вооруженное нападение на погранпункт - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:30

    В Сиязане произошел пожар в автомобиле: погиб двухлетний ребенок

    Происшествия
    11:30

    Посол Китая: Товарооборот с Азербайджаном побьет исторический рекорд

    Внешняя политика
    11:22

    Лу Мэй: Уходящий год стал плодотворным для китайско-азербайджанских отношений

    Внешняя политика
    11:21
    Фото

    Владанка Андреева: Азербайджан и ООН достигли важных результатов по проектам для беженцев

    Внешняя политика
    11:17

    Армения еще на полгода продлевает ограничения на вывоз зерновых

    В регионе
    11:15
    Видео

    Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

    Мультимедиа
    11:13

    ЦАХАЛ ударил по востоку Ливана

    Другие страны
    11:12

    МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внешняя политика
    Лента новостей