Euronews: Баку трансформируется в город, ориентированный на микромобильность

Телеканал Euronews подготовил репортаж, посвященный трансформации столицы Азербайджана Баку в город, ориентированный на микромобильность.

Как передает Report, в материале были рассмотрены шаги, предпринятые Азербайджаном по инновации городской среды в Баку.

"Если город хочет быть устойчивым в будущем, он должен решать эту задачу через мобильность. Пока города по всему миру пересматривают способы передвижения людей, Баку трансформирует свои улицы, транспортные системы и общественные пространства в рамках более широкой стратегии перехода к "умной" и экологически чистой городской мобильности", - отмечает телеканал.

В материале особо отмечается, что в последние годы наблюдаются масштабные городские преобразования: "от города, ориентированного на автомобили, к городу, ориентированному на человека".

"Мы понимаем, что одной лишь микромобильности и развития пешеходной инфраструктуры недостаточно. Наша главная идея - модернизировать систему общественного транспорта и сделать ее более доступной для людей, не имеющих личного автомобиля, чтобы они могли удобно добираться до места назначения", - цитирует телеканал слова главы департамента транспортного планирования Агентства наземного транспорта Азербайджана Фуада Джафарли.

По его словам, правительство рассчитывает улучшить систему работы автобусов, сделав ее более безопасной и экологичной, и ежегодно добавляя по 400 новых экологичных автобусов работающих на электричестве и сжатом природном газе.

Телеканал также отмечает возросшую роль микромобильного транспорта, такие как общественные велосипеды и электроскутеры. Особое внимание было уделено появлению большого количества велодорожек в городе, и стоянок общественных велосипедов.

"С учетом того, что в следующем году Баку примет Всемирный открытый форум, подход города к мобильности показывает, как транспорт становится центральным элементом в создании более комфортных и устойчивых городов", - заключает Euronews.