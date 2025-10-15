Айдын Керимов: Тендеры на проведение работ в Шуше проводятся прозрачно
Инфраструктура
- 15 октября, 2025
- 12:01
Тендеры на проведение работ в Шуше проводятся открыто и прозрачно.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал журналистам специальный представитель президента в Шуше Айдын Керимов.
"В официальных источниках видно, что самые крупные проекты в основном связаны со строительством жилых домов. Последние три тендера также касаются строительства жилья, а победители определены открыто", - сказал он.
