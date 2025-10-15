Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Айдын Керимов: Тендеры на проведение работ в Шуше проводятся прозрачно

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 12:01
    Тендеры на проведение работ в Шуше проводятся открыто и прозрачно.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал журналистам специальный представитель президента в Шуше Айдын Керимов.

    "В официальных источниках видно, что самые крупные проекты в основном связаны со строительством жилых домов. Последние три тендера также касаются строительства жилья, а победители определены открыто", - сказал он.

    Айдын Керимов тендер Шуша
    Aydın Kərimov: "Bütün tenderlər açıq və şəffaf qaydada keçirilir"
    Aydin Karimov: All tenders are conducted openly and transparently

