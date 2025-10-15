İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Aydın Kərimov: "Bütün tenderlər açıq və şəffaf qaydada keçirilir"

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:43
    Aydın Kərimov: Bütün tenderlər açıq və şəffaf qaydada keçirilir

    Şuşada görülən işlərlə bağlı bütün tenderlər açıq və şəffaf qaydada keçirilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bildirib.

    "Rəsmi mənbələrdə də görmək mümkündür ki, ən iri layihələr əsasən yaşayış evlərinin inşası ilə bağlıdır. Son 3 tenderdə də bir sıra yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulub və qaliblər açıq şəkildə müəyyən olunub", - deyə o qeyd edib.

    Айдын Керимов: Тендеры на проведение работ в Шуше проводятся прозрачно
    Aydin Karimov: All tenders are conducted openly and transparently

