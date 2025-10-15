Aydın Kərimov: "Bütün tenderlər açıq və şəffaf qaydada keçirilir"
İnfrastruktur
- 15 oktyabr, 2025
- 11:43
Şuşada görülən işlərlə bağlı bütün tenderlər açıq və şəffaf qaydada keçirilir.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Prezidentin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bildirib.
"Rəsmi mənbələrdə də görmək mümkündür ki, ən iri layihələr əsasən yaşayış evlərinin inşası ilə bağlıdır. Son 3 tenderdə də bir sıra yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulub və qaliblər açıq şəkildə müəyyən olunub", - deyə o qeyd edib.
