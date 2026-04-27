Айдын Гусейнов: WUF13 привлечет внимание к Карабаху и Восточному Зангезуру

Восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре окажутся в центре внимания мировой общественности благодаря проведению в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13).

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Айдын Гусейнов на пленарном заседании парламента.

По его словам, проведение форума является показателем высокого политического авторитета Азербайджана. "С другой стороны, это еще раз подтверждает, что Азербайджан является надежным партнером. Как известно, все международные мероприятия в стране организуются на высоком уровне, и нет сомнений, что WUF13 также пройдет на должном уровне", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что проведение форума позволит продемонстрировать достижения страны в сфере градостроительства. "Работы по строительству и восстановлению городов, поселков и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре являются примером. Баку, в свою очередь, входит в число жемчужин Каспийского региона", - сказал Гусейнов.

Он добавил, что участники форума смогут ознакомиться как с развитием столицы, так и с процессом восстановления освобожденных территорий. Кроме того, по его мнению, проведение WUF13 создаст новые возможности для сотрудничества и привлечения инвестиций в страну.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.