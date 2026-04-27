    Aydın Hüseynov: "Azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işləri WUF13 vasitəsilə dünyanın diqqətində olacaq"

    • 27 aprel, 2026
    Aydın Hüseynov: Azad edilmiş ərazilərdəki bərpa işləri WUF13 vasitəsilə dünyanın diqqətində olacaq

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında bərpa işləri Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) vasitəsilə dünyanın diqqət mərkəzində olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Aydın Hüseynov Milli Məclisin yaz sessiyasının plenar iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ilk növbədə Azərbaycanın siyasi nüfuzunun göstəricisidir: "Digər tərəfdən, bu təbirin keçirilməsi Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olduğunun bir daha təsdiqidir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda keçirilən bütün beynəlxalq forumlar, tədbirlər ən yüksək səviyyədə təşkil olunur. WUF13-ün də yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə şübhə yoxdur. Bundan başqa, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasının ölkəmizdə keçirilməsi təşkilati baxımdan yeni nümunələr ortaya qoyacaq".

    Deputat qeyd edib ki, Azərbaycan son illər şəhərsalma sahəsində çox böyük nümunələr ortaya qoyub: "Bu gün Qarabağ, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında şəhərlərin, qəsəbələrin və kəndlərin salınması, bərpa olunması nümunədir. Paytaxt Bakı Xəzər dənizi hövzəsinin inciləri sırasındadır. Azərbaycana səfər edən qonaqlar həm Bakını, həm də azad edilmiş ərazilərin yenidən necə bərpa olunduğunu görəcəklər. Bundan başqa, bu tədbirlər Azərbaycana yeni əməkdaşlıqlar üçün zəmin yaracaq, investisiya qoyuluşu üçün addımlar atılacaq".

    Айдын Гусейнов: WUF13 привлечет внимание к Карабаху и Восточному Зангезуру
    MP Aydin Huseynov: WUF13 to draw attention to Karabakh, Eastern Zangazur

    Son xəbərlər

    13:05

    Andrey Babiş: Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    13:03

    Pəncərə silən 41 yaşlı qadın 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    13:01

    İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edir

    Xarici siyasət
    12:58

    Deputat: "Lizinq əməliyyatları üzrə vergi təşviqlərinə ehtiyac var"

    Maliyyə
    12:58

    Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    12:57

    Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz var

    Daxili siyasət
    12:57
    Foto

    İlham Əliyev və Andrey Babiş mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    12:47

    Azərbaycan minifutbol yığması Monteneqroya yollanıb

    Futbol
    12:44
    Foto

    Lənkərandakı Dairəvi qalada bərpa işlərinə başlanılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti