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    Аэропорт: На авиарейсах по направлению Стамбул-Баку-Стамбул не возникало серьезных проблем

    Из-за сильного снегопада в Стамбуле авиарейсы из Баку задерживаются на 15-30 минут

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Несмотря на сильный снегопад в Стамбуле, на авиарейсах по направлению Стамбул-Баку-Стамбул не возникало серьезных проблем. Об этом сообщили Report в расположенном в аэропорту имени Гейдара Алиева офисе авиакомпании Türk Hava Yolları.

    По информации, в связи с погодными условиями отложены некоторые внутренние рейсы из Стамбула: "Однако это не отразилось на графике полетов воздушных лайнеров в направлении Баку, Гянджи и Нахчывана. Из-за снега отложено 5-6 рейсов внутри страны. Нет никаких задержек с полетами в Азербайджан".

    Отметим, что авиарейсы по маршруту Баку-Стамбул задерживаются на 15-30 минут. 

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