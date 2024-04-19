Аэропорт Дубая ограничивает число прибывающих рейсов на 48 часов

Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, ограничивает число прибывающих рейсов с 12:00 по местному времени 19 апреля на 48 часов.

Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, ограничивает число прибывающих рейсов с 12:00 по местному времени 19 апреля на 48 часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания-оператор аэропорта в соцсети "Х".

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать гостей, пострадавших от задержек, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями. Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов", - сказано в заявлении.