    АБИИ раскрыл направления кредита для Бакинского метрополитена – ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 21:09
    АБИИ раскрыл направления кредита для Бакинского метрополитена – ЭКСКЛЮЗИВ

    Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на первом этапе финансирования ОАО "Бакинский метрополитен" направит средства на раскрытие полного потенциала "Зеленой линии".

    Об этом в интервью Report заявил глава инвестиционного блока АБИИ – государственный сектор (регион 2) и проектное и корпоративное финансирование клиентов (глобальный регион) Константин Лимитовский.

    К. Лимитовский отметил, что АБИИ работает в тесном сотрудничестве с Бакинским метрополитеном и властями Азербайджана для достижения общей цели – реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры столицы Азербайджана.

    "Речь идет не просто о строительстве путей; мы всецело поддерживаем усилия правительства по обеспечению безопасного и доступного транспорта для нынешнего и будущего поколений жителей Баку", - заявил глава инвестиционного блока.

    Банкир напомнил, что сотрудничество предусматривает суверенно гарантированное финансирование в размере до 1 млрд долларов США.

    "На первом этапе работы сосредоточены на расширении и завершении депо "Дарнагюль" и "Ходжасан", что позволит увеличить пропускную способность метрополитена и обеспечить более надежное обслуживание пассажиров. Мы также нацелены на инвестиции, которые снизят загрязнение воздуха и повысят безопасность и инклюзивность станций, потому что каждая поездка должна быть удобной и доступной для каждого пассажира. В рамках первого этапа рассматривается модернизация нескольких станций "Зеленой линии", чтобы улучшить их функциональность и надежность", - подчеркнул К. Лимитовский.

    Глава инвестиционного блока отметил, что второй этап включает расширение масштабов поддержки АБИИ.

    "Зеленая линия" будет продлена от станции "Хатаи" до станции "Ази Асланов", что позволит соединить новые районы, уменьшить заторы и превратить Баку в образец устойчивого городского развития. Это не только повысит мобильность, но и создаст новые возможности для молодого поколения", - подчеркнул банкир.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке

