Константин Лимитовский: Любая поддержка проектов ЮГК возможна при условии соответствия критериям АБИИ - ИНТЕРВЬЮ

Сотрудничество Азербайджана с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выходит на новый уровень. Если раньше акцент делался на отдельных инфраструктурных проектах, то сегодня речь идет о долгосрочной инвестиционной программе, которая охватывает энергетику, транспорт и устойчивое развитие. Для страны, стремящейся укрепить свое стратегическое положение в регионе, такое партнерство открывает новые горизонты.

В интервью Report Константин Лимитовский, глава инвестиционного блока АБИИ – государственный сектор (регион 2) и проектное и корпоративное финансирование клиентов (глобальный регион) рассказал о том, как банк выстраивает многолетнюю программу сотрудничества с Азербайджаном и какие проекты станут ее основой.

Представляем интервью читателям:

- АБИИ разрабатывает долгосрочную инвестиционную программу для Азербайджана, основанную на трех ключевых приоритетах. Могли бы вы уточнить сроки реализации этой программы и объемы предполагаемого финансирования?

- АБИИ подготавливает многолетнюю инвестиционную программу в рамках Совместной декларации о стратегическом сотрудничестве, подписанной в сентябре 2025 года. Эта декларация соответствует национальному курсу страны, изложенному в документе "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030", а также основной миссии АБИИ - финансированию инфраструктуры будущего.

Расширенное сотрудничество направлено на формирование динамичной многолетней инвестиционной программы суверенно гарантированного финансирования АБИИ.

- Рассматривает ли АБИИ возможность участия в расширении Южного газового коридора? Если да, то в каком формате - прямые инвестиции, кредиты, синдицированное финансирование?

- АБИИ признает переходную роль природного газа в достижении энергетических и климатических целей стран-участниц, в частности в снижении зависимости от угля и нефти, содействии интеграции возобновляемых источников энергии и укреплении энергетической безопасности.

Участие банка строго регламентируется его корпоративной стратегией, экологической и социальной политиками, а также стратегией в энергетическом секторе, согласно которым природный газ рассматривается исключительно как допустимая мера переходного характера. Помимо этого, АБИИ обязался обеспечить полное соответствие всех своих финансовых операций Парижскому соглашению - международному климатическому соглашению ООН.

В рамках корпоративной стратегии банк может рассматривать возможность финансирования инфраструктуры среднего звена – терминалов СПГ, газовых хранилищ и трубопроводов, а также газовых электростанций и объектов распределения. Поддержка таких проектов возможна при соблюдении четко определенных критериев, включающих следующие: соответствие национальной климатической политике и курсу на декарбонизацию; исключение риска углеродной зависимости; последовательное снижение углеродоемкости сектора; применение наилучших доступных технологий для ограничения выбросов метана; а также недопущение вытеснения более устойчивых низкоуглеродных альтернатив.

Любая потенциальная поддержка проектов, связанных с Южным газовым коридором, будет рассматриваться исключительно при условии соответствия указанным критериям и подлежит детальной экспертизе и утверждению органами управления АБИИ.

- Согласно Государственной программе развития транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы, часть инициатив планируется профинансировать за счет кредита АБИИ. Каковы предполагаемые объемы и условия этого финансирования? Какие линии или участки метро будут в приоритете?

- АБИИ работает в тесном сотрудничестве с Бакинским метрополитеном и властями Азербайджана для достижения общей цели – реализации Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры столицы Азербайджана. Речь идет не просто о строительстве путей; мы всецело поддерживаем усилия правительства по обеспечению безопасного и доступного транспорта для нынешнего и будущего поколений жителей Баку. Сотрудничество предусматривает суверенно гарантированное финансирование в размере до 1 млрд долларов США.

На первом этапе работы сосредоточены на расширении и завершении депо "Дарнагюль" и "Ходжасан", что позволит увеличить пропускную способность метрополитена и обеспечить более надежное обслуживание пассажиров. Мы также нацелены на инвестиции, которые снизят загрязнение воздуха и повысят безопасность и инклюзивность станций, потому что каждая поездка должна быть удобной и доступной для каждого пассажира. В рамках первого этапа рассматривается модернизация нескольких станций "Зеленой линии", чтобы улучшить их функциональность и надежность.

Второй этап – это расширение масштабов нашей поддержки. "Зеленая линия" будет продлена от станции "Хатаи" до станции "Ази Асланов", что позволит соединить новые районы, уменьшить заторы и превратить Баку в образец устойчивого городского развития. Это не только повысит мобильность, но и создаст новые возможности для молодого поколения.

- Азиатский банк развития (АБР) объявил тендер на выбор консультанта для подготовки технико-экономического обоснования первого этапа проекта "Центральная Азия – Азербайджан: Транскаспийский зеленый энергетический коридор", после чего ожидается заключение прямых контрактов с АБИИ. На каком этапе находится этот процесс? Подписаны ли уже соглашения и когда ожидается начало реализации проекта?

- АБИИ совместно с АБР и правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана принимает активное участие в подготовке технико-экономического обоснования для Каспийского зеленого энергетического коридора. В апреле 2025 года министерства энергетики трех стран подписали Меморандум о взаимопонимании с АБР и АБИИ о совместной поддержке первого этапа подготовки проекта.

Уже сейчас Многосторонний центр сотрудничества в сфере финансирования развития (MCDF) одобрил грант в размере 1 млн долларов США для поддержки подготовки на ранней стадии.

- Ранее АБИИ заявлял о готовности поддерживать развитие Среднего коридора, включая финансирование железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, портов и логистических центров. Какие конкретные проекты в настоящее время рассматриваются в качестве приоритетных?

- Банк по-прежнему активно поддерживает развитие Среднего коридора, учитывая его потенциал для усиления евразийской связанности. В настоящее время АБИИ содействует трансформации транспортной системы Казахстана на основе климатоустойчивых интеллектуальных автомагистралей, сочетающих надежность и цифровые инновации.

В Турции АБИИ вносит вклад в модернизацию железнодорожной инфраструктуры посредством проекта Восточно-Турецкой железной дороги Среднего коридора, что позволяет существенно сократить время транзита между Азией и Европой.

Совместно с властями Азербайджана и АБР, АБИИ проводит оценку возможностей по укреплению железнодорожной и дорожной инфраструктуры, логистических узлов и портовых объектов вдоль этого маршрута. Хотя отдельные проекты все еще находятся в стадии подготовки, обсуждаются инвестиции, которые позволят увеличить грузоперевозки, уменьшить задержки на пограничных переходах и улучшить мультимодальные перевозки. Приоритет отдается развитию инфраструктуры, которая усилит роль Азербайджана как транспортно-логистического звена и повысит надежность восточно-западных торговых потоков.

- Планирует ли АБИИ участвовать в финансировании расширения и модернизации Бакинского международного морского порта?

- Порт Баку является ключевым узлом региональной торговли и логистики, а его расширение в рамках второго этапа предусматривает увеличение пропускной способности с 15 до 25 млн тонн в год, а также с 100 000 до 500 000 TEU в год.

АБИИ совместно с Группой Всемирного банка прилагает усилия для повышения мощности, эффективности и устойчивости Бакинского порта.

- В рамках COP29 АБИИ подписал соглашения о финансировании солнечных проектов Банка и Билясувар, общей мощностью 760 МВт. Ранее также сообщалось о подготовке новых проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики. Не могли бы вы рассказать подробнее об этих проектах и указать текущую стадию переговоров?

- В рамках конференции COP29 АБИИ подписал соглашения о финансировании двух крупных солнечных электростанций в Азербайджане – "Банка" мощностью 315 МВт и "Билясувар" мощностью 445 МВт, расположенных в Нефтечалинском и Билясуварском районах соответственно. Совместно они обеспечат 760 МВт чистой генерирующей мощности, что позволит отнести их к числу крупнейших инициатив в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана. Общий объем инвестиций составляет около 670 млн долларов США. Проекты реализуются в партнерстве с Masdar, SOCAR Green, АБР и ЕБРР.

Обе станции спроектированы в соответствии с международными экологическими и социальными стандартами. На данный момент завершены оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA), анализ биологического разнообразия и планы восстановления источников дохода. На объекте в Билясуваре уже начаты подготовительные строительные работы; ввод станций в эксплуатацию ожидается к 2027 году.

Помимо этих двух проектов, АБИИ ведет переговоры с партнерами о дополнительных инициативах в области солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане. Хотя детали находятся на стадии проработки, основное внимание будет уделено наращиванию установленной мощности возобновляемой генерации и ее интеграции в энергосистему таким образом, чтобы обеспечить ее надежность и устойчивость.

Параллельно АБИИ принимает участие совместно с правительствами стран региона и другими банками развития в подготовке проекта Каспийского зеленого энергетического коридора, который создаст необходимую инфраструктуру для трансграничной передачи электроэнергии из возобновляемых источников.