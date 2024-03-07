8 марта Бакинский метрополитен изменит режим работы

В день празднования Международного женского дня – 8 марта Бакинский метрополитен изменит график движения поездов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО “Бакинский метрополитен, с 07:00 до 21:00 интервал между поездами, курсирующими в направлении "Ази Асланов-28 мая", составит 2,5 минуты.
Интервал движения поездов от станции “28 мая” в направлении “Ичеришехер” и "Дярнягюль" будет увеличен в два раза.
Поезда от станции "Бакмил" и в обратном направлении будут двигаться в соответствии с субботним графиком.
9 и 10 марта в Бакинском метрополитене будет действовать осенне-зимний график движения.