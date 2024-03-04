Завершился ультрамарафон Ханкенди-Баку

Завершился исторический ультрамарафон Ханкенди-Баку, проходящий под лозунгом "Вперед с гордостью!" в рамках Недели спорта.

Завершился исторический ультрамарафон Ханкенди-Баку, проходящий под лозунгом "Вперед с гордостью!" в рамках Недели спорта.

Как сообщает Report, на последнем этапе соревнований, организованных Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана и операционной компанией Baku City Circuit, спортсмены преодолели расстояние в 55 км от Гобустана до Баку.

Первым финишировал Артем Алиев, а Ядигар Гусейнов дошел до финиша вторым.

На стартовавшем 29 февраля ультрамарафоне Ханкенди-Баку спортсмены преодолели расстояние в 380 км. Всего в марафоне приняли участие 64 спортсмена из различных стран, в том числе из Турции (5 человек), Мексики (4) и Молдовы (1).