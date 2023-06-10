Завершился четвертый этап международной велогонки "Дорогая Шуша"

Завершился четвертый этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

Завершился четвертый этап международной велогонки "Дорогая Шуша", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, участники гонки, стартовавшей перед зданием Исполнительной власти Гянджи, финишировали в Гёйгёльском национальном парке.

Спортсмены преодолели 102,9 км по предусмотренному маршруту. Итальянец Алессандро Монако оказался самым быстрым велосипедистом, добравшимся до финиша. Второе место занял его товарищ по команде Эмануэле Ансолини, а третье - Рудольф Ремхи из Казахстана.

Спортсменов наградил глава Исполнительной власти Гёйгёльского района Эльвин Пашаев.

После четырех туров в общем зачете лидирует итальянский спортсмен Эмануэле Ансолини.