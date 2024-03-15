Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе

Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе среди юношей до 15 лет.

Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе среди юношей до 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, в последний день чемпионата, проходящего в Олимпийском спорткомплексе "Шаган", определились победители по греко-римской борьбе в весовых категориях 41, 48, 57, 68 и 85 кг.

Всего в пяти весовых категориях боролись 140 борцов.

41 кг

1. Абдулрахман Гусейнли (ROİL)

2. Гурбан Меджнунов (Neftçi)

3. Тебриз Насиров (UGİM-9), Гусейн Мустафазаде (ROİL)

48 кг

1. Амин Аскерли (Kürdəmir)

2. Мурад Гасанов (Lənkəran)

3. Эльнур Бабазаде (Neftçi), Исмаил Шахмаров (ROİL)

57 кг

1. Гусейн Велизаде (Sumqayıt)

2. Надир Гасанов (Lokomotiv)

3. Сахиль Алифов (Yevlax), Нихад Гамидов (Kürdəmir)

68 кг

1. Али Мамедов (Gəncə)

2. Исфахан Гасанов (ROİL)

3. Эмиль Османов (Abşeron), Али Кочериев (UGİM-10)

85 кг

1. Мухаммад Оруджев (Sumqayıt)

2. Рауф Муталлимов (Sumqayıt)

3. Эмин Бахшалиев (Şuşa UGİM), Мухаммад Джафаров (Goranboy)