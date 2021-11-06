Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан

Вице-президент и член правления Всемирной федерации шотокан (WSF) Яшар Баширов был единогласно избран президентом WSF на собрании организации перед чемпионатом мира в Стамбуле (Турция).
Еще одним знаменательным событием стало включение официального представителя организации в Азербайджане Рянада Алиева в новый состав правления WSF.
Эрджумент Ташдемир, один из кандидатов на пост президента Турецкой федерации каратэ, был избран генеральным секретарем WSF.
Отметим, что официальными членами WSF являются 75 стран с 5 континентов.