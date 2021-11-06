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Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан

Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан Вице-президент и член правления WSF Яшар Баширов был единогласно избран президентом Всемирной федерации шотокан (WSF) на собрании организации перед чемпионатом мира в Стамбуле (Турция).
Индивидуальные
6 ноября 2021 г. 00:25
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан

Вице-президент и член правления Всемирной федерации шотокан (WSF) Яшар Баширов был единогласно избран президентом WSF на собрании организации перед чемпионатом мира в Стамбуле (Турция).

Как передает Report, Я.Баширов также является членом Технического комитета Всемирной федерации карате (WKF) и Совета Европейской федерации карате (EKF).

Еще одним знаменательным событием стало включение официального представителя организации в Азербайджане Рянада Алиева в новый состав правления WSF.

Эрджумент Ташдемир, один из кандидатов на пост президента Турецкой федерации каратэ, был избран генеральным секретарем WSF.

Отметим, что официальными членами WSF являются 75 стран с 5 континентов.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Bəşirov Dünya Şotokan Federasiyasının prezidenti seçilib

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