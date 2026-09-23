Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Грецией и Арменией
Индивидуальные
- 23 сентября, 2026
- 09:55
Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).
Как сообщает Report, мужская команда в VII туре сыграет с Грецией, а женская - с Арменией.
После шести туров мужская сборная с 10 очками занимает 12-е место, женская с таким же количеством очков - 9-е.
Всемирная шахматная олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.
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