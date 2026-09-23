Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Грецией и Арменией

Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Report, мужская команда в VII туре сыграет с Грецией, а женская - с Арменией.

После шести туров мужская сборная с 10 очками занимает 12-е место, женская с таким же количеством очков - 9-е.

Всемирная шахматная олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.