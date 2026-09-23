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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Грецией и Арменией

    Индивидуальные
    • 23 сентября, 2026
    • 09:55
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Грецией и Арменией

    Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).

    Как сообщает Report, мужская команда в VII туре сыграет с Грецией, а женская - с Арменией.

    После шести туров мужская сборная с 10 очками занимает 12-е место, женская с таким же количеством очков - 9-е.

    Всемирная шахматная олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.

    Шахматный турнир
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Yunanıstan və Ermənistanla qarşılaşacaqlar
    Azerbaijani teams to play next matches at World Chess Olympiad

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