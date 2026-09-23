Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Yunanıstan və Ermənistanla qarşılaşacaqlar
Fərdi
- 23 sentyabr, 2026
- 09:17
Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VII turda Yunanıstanla üz-üzə gələcək.
Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqibləri ilə qarşılaşaşacaqlar.
Kişilərdən ibarət kollektiv 6 turdan sonra 10 xalla 12-ci, qadınlardan ibarət seçmə 10 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.
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