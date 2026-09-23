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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Yunanıstan və Ermənistanla qarşılaşacaqlar

    Fərdi
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:17
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Yunanıstan və Ermənistanla qarşılaşacaqlar

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VII turda Yunanıstanla üz-üzə gələcək.

    Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqibləri ilə qarşılaşaşacaqlar.

    Kişilərdən ibarət kollektiv 6 turdan sonra 10 xalla 12-ci, qadınlardan ibarət seçmə 10 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Грецией и Арменией
    Azerbaijani teams to play next matches at World Chess Olympiad

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