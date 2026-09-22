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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Всемирная шахматная олимпиада: Определились очередные соперники сборных Азербайджана

    Индивидуальные
    • 22 сентября, 2026
    • 09:12
    Всемирная шахматная олимпиада: Определились очередные соперники сборных Азербайджана

    Определились соперники сборных Азербайджана по VII туру 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в Самарканде (Узбекистан).

    Как сообщает Report, мужская сборная сыграет с командой Греции, женская - с командой Армении.

    Матчи VII тура состоятся 23 сентября.

    После шести туров обе сборные Азербайджана набрали по 10 очков. Мужская команда занимает 12-е место, женская - 9-е.

    Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе, состоит из 11 туров и завершится 27 сентября.

    Шахматный турнир Национальные Сборные Самарканд Узбекистан
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millilərinin növbəti rəqibləri bəlli olub
    Opponents of Azerbaijani teams for round VII of Chess Olympiad revealed

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