Всемирная шахматная олимпиада: Определились очередные соперники сборных Азербайджана
Индивидуальные
- 22 сентября, 2026
- 09:12
Определились соперники сборных Азербайджана по VII туру 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в Самарканде (Узбекистан).
Как сообщает Report, мужская сборная сыграет с командой Греции, женская - с командой Армении.
Матчи VII тура состоятся 23 сентября.
После шести туров обе сборные Азербайджана набрали по 10 очков. Мужская команда занимает 12-е место, женская - 9-е.
Всемирная шахматная олимпиада проводится по швейцарской системе, состоит из 11 туров и завершится 27 сентября.
Последние новости
21:22
В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светомЭнергетика
21:17
Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 разаЭнергетика
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный КипрВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещанииВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17