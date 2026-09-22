Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millilərinin növbəti rəqibləri bəlli olub
Fərdi
- 22 sentyabr, 2026
- 09:03
Azərbaycan millilərinin Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti rəqibləri bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VII turda Yunanıstanla üz-üzə gələcək.
Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqibləri ilə qarşılaşaşacaqlar.
VII turun görüşləri sentyabrın 23-də baş tutacaq. Kişilərdən ibarət komanda 6 turdan sonra 10 xalla 12-ci, qadınlardan ibarət seçmə 10 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.
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