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    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millilərinin növbəti rəqibləri bəlli olub

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:03
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan millilərinin növbəti rəqibləri bəlli olub

    Azərbaycan millilərinin Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti rəqibləri bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VII turda Yunanıstanla üz-üzə gələcək.

    Qadınlar isə Ermənistandan olan rəqibləri ilə qarşılaşaşacaqlar.

    VII turun görüşləri sentyabrın 23-də baş tutacaq. Kişilərdən ibarət komanda 6 turdan sonra 10 xalla 12-ci, qadınlardan ibarət seçmə 10 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
    Всемирная шахматная олимпиада: Определились очередные соперники сборных Азербайджана
    Opponents of Azerbaijani teams for round VII of Chess Olympiad revealed

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