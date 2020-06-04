Виртуальный Гран-При Азербайджана будут наблюдать свыше 22 млн человек

Гран-при Азербайджана виртуального чемпионата мира "Формула 1" стартует 7 июня.

Как сообщает Report, в соревновании примут участие 16 киберспортсменов.

К старым пилотам примкнут Серхио Перес, Пьер Гасли, Алекс Альбон, Антонио Ковинацци, Николас Латифи, Шарль Леклер и Ландо Норрис. Дебют первых двух киберспортсменов на виртуальном чемпионате мира состоится именно в Баку.

На Гран-При также померятся силами звезды мирового футбола - защитник английского клуба "Манчестер Сити" Аймерик Лапорте, голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и голкипер "Реал Мадрида" Тибо Куртуа.

Виртуальная гонка, которая стартует в 17:00 по бакинскому времени, будет транслироваться на YouTube, Twitch, Facebook и партнерских телеканалах. Гран-при Азербайджана в прямом эфире увидят более 22 миллионов болельщиков "Формулы 1". А за 2 часа до основного Гран-При состоятся гонки "Формулы 2" и "Формулы 3".