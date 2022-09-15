Вице-президент Федерации дзюдо: Мы участвуем на соревнованиях как страна-победитель

"Мы участвуем на соревнованиях как страна-победитель. Это отличная мотивация и стимул для спортсменов".

"Мы участвуем на соревнованиях как страна-победитель. Это отличная мотивация и стимул для спортсменов".

Об этом в интервью Report заявил вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Эльнур Мамедли, комментируя совпадение молодежного чемпионата Европы в столице Чехии Праге с военными действиями на азербайджано-армянской границе.

Представитель ФДА отметил, что после 44-дневной Отечественной войны азербайджанские дзюдоисты, получив колоссальную мотивацию от блестящей победы, легко и свободно выступают на соревнованиях: "Весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия, народ, солдат".

По словам Э.Мамедли, отношение к азербайджанской делегации в Праге на самом высоком уровне: "В нашей стране проводится турнир Большого шлема, у нас есть хорошие, успешные спортсмены. Ожидаем, что сегодняшние результаты будут хорошими. Мы возлагаем большие надежды на Турана Байрамова и Низами Имранова, выступающих в весовой категории до 60 кг".

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.