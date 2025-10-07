Велогонка "Баку-Ханкенди" пройдет в мае 2026 года

Велогонка Азербайджана "Баку-Ханкенди" пройдет с 10 по 14 мая следующего года.

Как сообщает Report, мероприятие значится в календаре соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) на сезон 2026 года.

Cпортивное мероприятие, состоящее из 5 этапов, относится к категории 2.1 Международного союза велосипедистов.

На 1-м этапе велогонки участники отправятся по маршруту Баку-Сумгайыт, на 2-м этапе - Баку-Шамахы-Исмаиллы, на 3-м этапе - Габала-Шеки-Габала, на 4-м этапе - Габала-Мингячевир-Гянджа, а на 5-м этапе - Нафталан-Физули-Шуша-Ханкенди.