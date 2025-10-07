Велогонка "Баку-Ханкенди" пройдет в мае 2026 года
Индивидуальные
- 07 октября, 2025
- 18:00
Велогонка Азербайджана "Баку-Ханкенди" пройдет с 10 по 14 мая следующего года.
Как сообщает Report, мероприятие значится в календаре соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) на сезон 2026 года.
Cпортивное мероприятие, состоящее из 5 этапов, относится к категории 2.1 Международного союза велосипедистов.
На 1-м этапе велогонки участники отправятся по маршруту Баку-Сумгайыт, на 2-м этапе - Баку-Шамахы-Исмаиллы, на 3-м этапе - Габала-Шеки-Габала, на 4-м этапе - Габала-Мингячевир-Гянджа, а на 5-м этапе - Нафталан-Физули-Шуша-Ханкенди.
Последние новости
18:41
Йылдырым: Сотрудничество и солидарность между тюркскими странами укрепляются с каждым днемВ регионе
18:39
Фото
Еще один азербайджанский борец взял золото III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:34
Глава МИД Сирии завтра отправится в ТурциюВ регионе
18:27
В Габале дан официальный обед в честь глав государств и правительств, участвующих в Саммите ОТГВнешняя политика
18:27
Сабир Ахмедов: Азербайджан создает современную модель возвращения вынужденных переселенцевВнешняя политика
18:17
ФРГ обсудила с ЕС мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
18:11
Фото
Азербайджан принял участие в конференции IORWG в ОАЭФинансы
18:08
Фото
В Баку проходит выставка халяльной продукцииБизнес
18:05
Фото