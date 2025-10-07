"Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı keçiriləcək
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 17:27
Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqı (UCI) 2026-cı il mövsümü üçün beynəlxalq yarışların təqvimini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, təqvim planında gələn ilin mayın 10-14-ü aralığında keçiriləcək Azərbaycan velosiped yarışı da yer alır.
Bundan sonra "Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı adlanacaq və 5 mərhələdən ibarət olacaq idman tədbiri Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyasına aiddir.
Velosiped yarışının 1-ci mərhələsində iştirakçılar Bakı-Sumqayıt, 2-ci mərhələdə Bakı-Şamaxı-İsmayıllı, 3-cü mərhələdə Qəbələ-Şəki-Qəbələ, 4-cü mərhələdə Qəbələ-Mingəçevir-Gəncə, 5-ci mərhələdə isə Naftalan-Füzuli-Şuşa-Xankəndi marşrutu üzrə hərəkət edəcəklər.
