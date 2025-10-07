İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı keçiriləcək

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:27
    Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı keçiriləcək

    Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqı (UCI) 2026-cı il mövsümü üçün beynəlxalq yarışların təqvimini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təqvim planında gələn ilin mayın 10-14-ü aralığında keçiriləcək Azərbaycan velosiped yarışı da yer alır.

    Bundan sonra "Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı adlanacaq və 5 mərhələdən ibarət olacaq idman tədbiri Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyasına aiddir.

    Velosiped yarışının 1-ci mərhələsində iştirakçılar Bakı-Sumqayıt, 2-ci mərhələdə Bakı-Şamaxı-İsmayıllı, 3-cü mərhələdə Qəbələ-Şəki-Qəbələ, 4-cü mərhələdə Qəbələ-Mingəçevir-Gəncə, 5-ci mərhələdə isə Naftalan-Füzuli-Şuşa-Xankəndi marşrutu üzrə hərəkət edəcəklər.

    velosiped "Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı UCI
