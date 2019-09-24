В V Детских паралимпийских играх в Азербайджане примут участие около 200 детей

"На намеченных на 14 ноября этого года V Детских паралимпийских играх в Азербайджане ожидается участие около 200 детей".

Как передает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Кямал Мамедов.

По его словам, игры будут организованы по 7 видам спорта - парадзюдо, бочча, настольный теннис, плавание, голбол, пауэрлифтинг и спортивные танцы на колясках.

К.Мамедов отметил, что участвующие в Играх дети представят около 20 городов.