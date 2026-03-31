В турнире "Великий Шелковый путь" в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 стран
Индивидуальные
- 31 марта, 2026
- 16:22
Названо число стран и спортсменов, которые примут участие в международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь", который пройдет в Баку.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие до 150 боксеров из 10 стран. За медали наряду с Азербайджаном будут бороться спортсмены из Австралии, Алжира, Болгарии, Грузии, Венгрии, Казахстана, Молдовы, Турции и Узбекистана.
Отметим, что турнир "Великий Шелковый путь" пройдет 2-8 апреля в Центре бокса.
Последние новости
16:47
На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТППроисшествия
16:40
Пентагон: Число запусков ракет и дронов Ираном достигло минимумаВ регионе
16:38
Видео
Три человека погибли при взрыве на заводе в Татарстане - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
16:32
Карл III совершит визит в США в апрелеДругие страны
16:30
Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил почти 200 тыс. пассажировИнфраструктура
16:24
Хегсет: Ближайшие дни будут решающими, и Иран это знаетДругие страны
16:22
В турнире "Великий Шелковый путь" в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 странИндивидуальные
16:21
Хегсет призвал Иран согласиться на сделку: Трамп не блефуетВ регионе
16:19