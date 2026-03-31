В турнире "Великий Шелковый путь" в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 стран

Названо число стран и спортсменов, которые примут участие в международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь", который пройдет в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие до 150 боксеров из 10 стран. За медали наряду с Азербайджаном будут бороться спортсмены из Австралии, Алжира, Болгарии, Грузии, Венгрии, Казахстана, Молдовы, Турции и Узбекистана.

Отметим, что турнир "Великий Шелковый путь" пройдет 2-8 апреля в Центре бокса.