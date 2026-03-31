    В турнире "Великий Шелковый путь" в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 стран

    Индивидуальные
    • 31 марта, 2026
    • 16:22
    В турнире Великий Шелковый путь в Баку примут участие до 150 боксеров из 10 стран

    Названо число стран и спортсменов, которые примут участие в международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь", который пройдет в Баку.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

    Ожидается, что в соревнованиях примут участие до 150 боксеров из 10 стран. За медали наряду с Азербайджаном будут бороться спортсмены из Австралии, Алжира, Болгарии, Грузии, Венгрии, Казахстана, Молдовы, Турции и Узбекистана.

    Отметим, что турнир "Великий Шелковый путь" пройдет 2-8 апреля в Центре бокса.

    Международный турнир по боксу Великий Шелковый путь Федерация бокса Азербайджана Центр бокса
    Bakıda keçiriləcək "Böyük İpək Yolu" turnirinə 10 ölkədən 150-dək boksçu qatılacaq
    Around 150 boxers from ten countries to compete in Baku Great Silk Road tournament

