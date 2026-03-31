Bakıda keçiriləcək "Böyük İpək Yolu" turnirinə 10 ölkədən 150-dək boksçu qatılacaq
- 31 mart, 2026
- 15:56
Bakıda keçiriləcək boks üzrə "Böyük İpək Yolu" turnirinə qatılacaq ölkələr və idmançıların sayı bəlli olub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Boks Federasiyasından bildirilib.
Yarışda 10 ölkədən 150-dək boksçunun iştirak edəcəyi gözlənilir. Medallar uğrunda Azərbaycanla yanaşı, Avstraliya, Əlcəzair, Bolqarıstan, Gürcüstan, Macarıstan, Qazaxıstan, Moldova, Türkiyə və Özbəkistan idmaçıları mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, "Böyük İpək Yolu" turniri aprelin 2-dən 8-dək Bakı Boks Mərkəzində təşkil olunacaq.
