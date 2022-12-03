В Совете печати прошла встреча с представителями ОО "Спортивные журналисты Азербайджана"

Состоялась встреча председателя Совета печати Азербайджана Рашада Меджида с председателем Общественного объединения "Спортивные журналисты Азербайджана" Азером Исмаилом и членами правления.

Состоялась встреча председателя Совета печати Азербайджана Рашада Меджида с председателем Общественного объединения "Спортивные журналисты Азербайджана" Азером Исмаилом и членами правления.

Как сообщили Report в объединении, на встрече обсуждался ряд вопросов.

Председатель Совета печати Рашад Меджид отметил, что за последние годы спортивная журналистика значительно развилась. Он отметил, что создание организаций отраслевыми журналистами в целом важно с точки зрения поддержки профессиональной специализации.

Азербайджанские спортивные журналисты подробно рассказали о направлениях деятельности представляемой ими структуры. Они подчеркнули, что главной целью является поддержка дифференциации спортивной журналистики.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.