В Совете печати прошла встреча с представителями ОО "Спортивные журналисты Азербайджана"

Состоялась встреча председателя Совета печати Азербайджана Рашада Меджида с председателем Общественного объединения "Спортивные журналисты Азербайджана" Азером Исмаилом и членами правления.
Как сообщили Report в объединении, на встрече обсуждался ряд вопросов.
Председатель Совета печати Рашад Меджид отметил, что за последние годы спортивная журналистика значительно развилась. Он отметил, что создание организаций отраслевыми журналистами в целом важно с точки зрения поддержки профессиональной специализации.
Азербайджанские спортивные журналисты подробно рассказали о направлениях деятельности представляемой ими структуры. Они подчеркнули, что главной целью является поддержка дифференциации спортивной журналистики.
На встрече состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества.