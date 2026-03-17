В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ
Индивидуальные
- 17 марта, 2026
- 12:41
В мужской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике сменился главный тренер.
Согласно полученной Report информации, команда прекратила сотрудничество с российским специалистом Махти Маккаевым.
Новым главным тренером назначен Сардар Гасанов. Он также продолжит возглавлять женскую сборную.
Отметим, что Махти Маккаев был назначен главным тренером мужской сборной в конце декабря 2023 года.
Последние новости
12:57
В селе Хоровлу пройдет ярмарка трудаВнутренняя политика
12:55
В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средствМилли Меджлис
12:54
Фото
Видео
В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
12:52
Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсовВнешняя политика
12:48
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"Другие страны
12:47
Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 годуФинансы
12:46
Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85Энергетика
12:45
Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млнБизнес
12:41