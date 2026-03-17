    В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ

    В мужской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике сменился главный тренер.

    Согласно полученной Report информации, команда прекратила сотрудничество с российским специалистом Махти Маккаевым.

    Новым главным тренером назначен Сардар Гасанов. Он также продолжит возглавлять женскую сборную.

    Отметим, что Махти Маккаев был назначен главным тренером мужской сборной в конце декабря 2023 года.

    Махти Маккаев Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике
    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV
    Azerbaijan names new men"s weightlifting coach after Makhty Makkayev departure – EXCLUSIVE
