Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV
Fərdi
- 17 mart, 2026
- 12:24
Azərbaycanın kişilərdən ibarət ağırlıqqaldırma millisinin baş məşqçisi dəyişib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, rusiyalı mütəxəssis Maxtı Makkayevlə yollar ayrılıb.
Onu bu postda Sərdar Həsənov əvəzləyib. S.Həsənov həm də qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi kimi işini davam etdirəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası 2023-cü il dekabrın sonunda Maxtı Makkayevin baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlamışdı.
