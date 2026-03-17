    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    • 17 mart, 2026
    • 12:24
    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Azərbaycanın kişilərdən ibarət ağırlıqqaldırma millisinin baş məşqçisi dəyişib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, rusiyalı mütəxəssis Maxtı Makkayevlə yollar ayrılıb.

    Onu bu postda Sərdar Həsənov əvəzləyib. S.Həsənov həm də qadınlardan ibarət yığmanın baş məşqçisi kimi işini davam etdirəcək.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası 2023-cü il dekabrın sonunda Maxtı Makkayevin baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlamışdı.

    Maxtı Makkayev Sərdar Həsənov Azərbaycanın ağırlıqqaldırma millisi Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası
    В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ

