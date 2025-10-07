Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Сегодня на III Игр СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта

    Индивидуальные
    • 07 октября, 2025
    • 08:00
    Сегодня на III Игр СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта

    В рамках III Игр СНГ сегодня пройдут соревнования по четырем видам спорта.

    Как сообщает корреспондент Report, в Шеки в финальном матче по човгану за золотую медаль встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана.

    В Шеки также пройдут соревнования по художественной гимнастике.

    В Спортивном дворце Гянджи будут определены победители турнира по фехтованию.

    В Гяндже также определятся призеры соревнований по греко-римской борьбе.

    Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.

    III Игры СНГ Азербайджан
    II MDB Oyunları: Bu gün 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək
    Competitions in 4 sports to be held within III CIS Games in Azerbaijan today

    Последние новости

    08:57

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.10.2025)

    Финансы
    08:55

    Нацгвардия Техаса отправляется в другие штаты для борьбы с преступностью

    Другие страны
    08:43

    Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов

    Другие страны
    08:25

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:00

    Сегодня на III Игр СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта

    Индивидуальные
    07:56
    Видео

    В Сакраменто в США вертолет санавиации упал на шоссе, есть пострадавшие

    Другие страны
    07:27

    В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

    Другие страны
    06:48

    Стоимость золота обновила исторический максимум второй раз за сутки

    Финансы
    06:18

    Мадуро: Ультраправые готовили провокацию со взрывом в посольстве США в Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей