Сегодня на III Игр СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта
Индивидуальные
- 07 октября, 2025
- 08:00
В рамках III Игр СНГ сегодня пройдут соревнования по четырем видам спорта.
Как сообщает корреспондент Report, в Шеки в финальном матче по човгану за золотую медаль встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана.
В Шеки также пройдут соревнования по художественной гимнастике.
В Спортивном дворце Гянджи будут определены победители турнира по фехтованию.
В Гяндже также определятся призеры соревнований по греко-римской борьбе.
Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.
