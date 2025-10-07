Сегодня на III Игр СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта

В рамках III Игр СНГ сегодня пройдут соревнования по четырем видам спорта.

Как сообщает корреспондент Report, в Шеки в финальном матче по човгану за золотую медаль встретятся сборные Азербайджана и Узбекистана.

В Шеки также пройдут соревнования по художественной гимнастике.

В Спортивном дворце Гянджи будут определены победители турнира по фехтованию.

В Гяндже также определятся призеры соревнований по греко-римской борьбе.

Отметим, что III Игры СНГ завершатся 8 октября.