II MDB Oyunları: Bu gün 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək
Fərdi
- 07 oktyabr, 2025
- 08:00
III MDB Oyunları çərçivəsində bu gün 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Şəkidə çövkən üzrə qızıl medal uğrunda matçda Azərbaycan və Özbəkistan milliləri üz-üzə gələcək.
Şəkidə eyni zamanda bədii gimnastika yarışları davam edəcək.
Gəncə İdman Sarayında qılıncoynatmada növbəti qaliblər müəyyənləşəcək.
Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində isə yunan-Roma güləşi üzrə turnirin mükafatçılarının adlarına aydınlıq gələcək.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.
