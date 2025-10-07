II MDB Oyunları: Bu gün 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    III MDB Oyunları çərçivəsində bu gün 4 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Şəkidə çövkən üzrə qızıl medal uğrunda matçda Azərbaycan və Özbəkistan milliləri üz-üzə gələcək.

    Şəkidə eyni zamanda bədii gimnastika yarışları davam edəcək.

    Gəncə İdman Sarayında qılıncoynatmada növbəti qaliblər müəyyənləşəcək.

    Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində isə yunan-Roma güləşi üzrə turnirin mükafatçılarının adlarına aydınlıq gələcək.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    Сегодня на III Игр СНГ пройдут соревнования по 4 видам спорта
    Competitions in 4 sports to be held within III CIS Games in Azerbaijan today

