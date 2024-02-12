В первый день чемпионата Европы выступят 5 азербайджанских борцов

В столице Румынии Бухаресте стартует чемпионат Европы по борьбе.
Как сообщает Report, в первый день выступят борцы греко-римского стиля.
На ковер выйдут 5 членов сборной Азербайджана. Среди них только Рашад Мамедов начнет борьбу с 1/4 финала. Остальные борцы присоединятся к соревнованиям уже с 1/8 финала.
55 кг: Рашад Мамедов – Денис Михай (Румыния)
63 кг: Мурад Мамедов – Брайан Сантьяго (Дания)
77 кг: Санан Сулейманов – Шуай Мамедов (AIN)/Идрис Ибаев (Германия)
87 кг: Ислам Аббасов – Рамон Бетшар (Швейцария)/Шимон Шимонович (Польша)
130 кг: Бека Канделаки – Конста Маенпае (Финляндия)