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В первый день чемпионата Европы выступят 5 азербайджанских борцов

В первый день чемпионата Европы выступят 5 азербайджанских борцов В столице Румынии Бухаресте стартует Чемпионат Европы по борьбе.
Индивидуальные
12 февраля 2024 г. 09:41
В первый день чемпионата Европы выступят 5 азербайджанских борцов

В столице Румынии Бухаресте стартует чемпионат Европы по борьбе.

Как сообщает Report, в первый день выступят борцы греко-римского стиля.

На ковер выйдут 5 членов сборной Азербайджана. Среди них только Рашад Мамедов начнет борьбу с 1/4 финала. Остальные борцы присоединятся к соревнованиям уже с 1/8 финала.

55 кг: Рашад Мамедов – Денис Михай (Румыния)

63 кг: Мурад Мамедов – Брайан Сантьяго (Дания)

77 кг: Санан Сулейманов – Шуай Мамедов (AIN)/Идрис Ибаев (Германия)

87 кг: Ислам Аббасов – Рамон Бетшар (Швейцария)/Шимон Шимонович (Польша)

130 кг: Бека Канделаки – Конста Маенпае (Финляндия)

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: ilk gündə Azərbaycanın 5 güləşçisi mübarizə aparacaq

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