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Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по художественной гимнастике 

Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по художественной гимнастике  Определился состав сборной Азербайджана, которая примет участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште.
Индивидуальные
16 мая 2024 г. 12:34
Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по художественной гимнастике 

Определился состав сборной Азербайджана, которая примет участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, в индивидуальных соревнованиях выступят Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Илона Зейналова.

На турнире также будет соревноваться команда по групповым упражнениям в составе Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Зейнаб Гумматовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Дарьи Сорокиной.

В юниорских соревнованиях примут участие Гёвхар Ибрагимова, Шамс Агагусейнова, Илаха Бахадырова и Фидан Гурбанлы.

Чемпионат Европы носит лицензионный характер на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Всего на чемпионате, который пройдет с 22 по 26 мая, выступят 302 спортсмена.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan bədii gimnastları açıqlanıb

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