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Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате Европы в Греции

Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате Европы в Греции Сборная Азербайджана U-15 по вольной борьбе впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы в командном зачете.
Индивидуальные
17 мая 2024 г. 00:25
Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате Европы в Греции

Сборная Азербайджана U-15 по вольной борьбе впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы в командном зачете.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана, соревнования проходили в греческом Лутраки.

Команда отправилась на турнир в полном составе под руководством старшего тренера Намига Гулиева, тренеров Эльшада Аллахвердиева и Хагана Сулейманова.

Члены сборной завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Золото в копилку команды добавил Ибрагим Гасанов, выступавший в весовой категории 41 кг. Рашид Назаров (52 кг), Руслан Велиев (62 кг) и Нихад Сулейманлы (75 кг) завоевали серебряные, а Муса Тагиев (38 кг), Аббас Шафиев (44 кг), Рамал Мамедоглу (52 кг) и Асим Алиев (57 кг) - бронзовые медали.

В итоге азербайджанская сборная набрала 140 очков и стала чемпионом Европы в командном зачете, опередив ближайшего преследователя Грузию на 31 очко. Первую тройку замкнула сборная Турции - 104 очка.

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Версия на азербайджанском языке Sərbəst güləş üzrə Azərbaycanın U-15 millisi Avropa çempionatının qalibi olub

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